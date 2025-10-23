



23 октября сотни жителей Среднеахтубинского района опоздали на работу в Волгоград из-за огромной пробки, образовавшейся на мостовом комплексе через Волгу. По информации очевидцев, затор уже растянулся на шесть километров и продолжает быстро расти.







- Движение в направлении Волгограда стоит от развязки перед выездом на мост до Госпитомника. Везде одна большая пробка. Почти не движемся, - сообщила журналистам жительница Краснослободска.





Отметим, затор спровоцировала очередная авария. Два легковых автомобиля в утренний час пик не поделили дорогу. В результате для проезда оказалась доступна лишь одна полоса. Напомним, схожее ДТП произошло здесь накануне. Тогда движение парализовала авария с участием десяти автомобилей.

Фото и видео: Волгоград / t.me