Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотрасли





Волгоградская область станет первой в России, где начнется реализация образовательного проекта по подготовке кадров для химотрасли. Эта тема стала главной сегодня, 22 октября, на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2025» в Волгограде.

На «Волгоград Арене» в ходе встречи вопросы подготовки кадров обсуждали замгубернатора региона Олег Николаев, директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов, представители вузов, ведущих отраслевых предприятий, профильных органов исполвласти. По итогам мероприятия был подписан ряд соглашений по подготовке кадров.

Олег Николаев отметил, что в Волгоградской области осуществляют деятельность более 300 предприятий химкомплекса, в том числе 27 крупных и средних, которые выпускают химические вещества и материалы, лекарственные средства, резиновые и пластмассовые изделия, бытовую химию и многое другое.

Подготовка кадров в регионе поддерживается благодаря привлечению федеральной поддержки, активно реализуется программа «Профессионалитет», в том числе создан и действует химический образовательный кластер. Уже сейчас разрабатывается проект по подготовке кадров для химического комплекса на базе ЮФО – Волгоградская область станет пилотным регионом.

– Благодаря реализации нацпроекта «Новые материалы и химия» появляется возможность не только обеспечить технологический суверенитет, но и заложить прочный фундамент для будущего технологического лидерства России. Волгоградская область неслучайно выбрана пилотным регионом проекта по подготовке кадров, регион имеет серьезный пул предприятий — производителей инновационной химической продукции, а также научно-образовательный потенциал, — подчеркнул директор департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов.

Кроме того, в ходе сессии сегодня также были рассмотрены ключевые аспекты и задачи нацпроекта технологического лидерства «Новые материалы и химия», проанализированы результаты действующих мер господдержки, сформулированы предложения для бизнеса, системы образования и органов власти по совершенствованию кадровой политики.

Завершением встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве. Так, ВолгГТУ будет тесно взаимодействовать с АО «Росхим» в части подготовки кадров для предприятий компании, создания учебных лабораторий, прохождения студентами практики на ведущих химических производствах страны. А волгоградские предприятия «Каустик», ТД «Грасс», «Зиракс», «Глобал Кемикал», Волгоградский композитный завод, Волгоградский магниевый завод подписали соглашения о сотрудничестве с Национальным исследовательским Томским государственным университетом.

