Спорт

Волгоградская команда открыла счет очкам в чемпионате

Спорт 19.10.2025 15:50
0
19.10.2025 15:50


В воскресенье, 19 октября, прошли повторные матчи второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» группы «Центр».

«Волжаночка-ГРАСС» играла в гостях против клуба «Орёл». В первом матче уверенную победу одержали хозяйки площадки. А вот во втором подопечные Александра Чернова смогли навязать борьбу. Волгоградки «закусились» в первой партии и выиграли её на паритете – 30:28. На вторую не хватило настроя, или, наоборот, наши девушки перевозбудились – 11:25. В третьем сете вновь волгоградкам удалось победить – 25:20, а в четвертой вновь подавляющее преимущество было у волейболисток Орла – 14:25. Примечательно, что команды выигрывали сеты, играя на правой стороне площадки. Именно поэтому тренер «Орла» на начало тай-брейка выбрал эту сторону. Как в воду смотрел. Его команда вновь имела большое преимущество и до смены сторон повела в счете – 8:2. «Волжаночка» уже не смогла перестроиться и уступила решающую партию – 8:15. Однако поражение 2:3 принесло команде первое набранное очко в турнирную таблицу.

Ева Юдина (на снимке) стала самым результативным игроком волгоградской команды, набрав в атаке 21 очко (3 – блок). Остальные очки принесли: Дарья Хохлова – 2 (1 – блок), Вероника Стасенко – 2 (оба – блок), Анастасия Буялова – 4 (2 – блок), Злата Кравченко – 4 (1 – эйс), Варвара Михайлина – 1, Софья Багрова – 17 (1 – эйс). На площадку также выходили: Екатерина Щербакова, Сима Алавердян (обе – либеро) и Вероника Малютина.

В третьем туре чемпионата, 15 и 16 ноября, «Волжаночка-ГРАСС» примет на своей площадке команду «СШОР Академия ИВС» (Пермь).

Фото: Александр Овсиенко / ВК «Волжаночка»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.10.2025 22:17
Спорт 18.10.2025 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2025 20:38
Спорт 18.10.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2025 21:16
Спорт 17.10.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2025 07:29
Спорт 17.10.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2025 20:00
Спорт 15.10.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2025 06:30
Спорт 15.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2025 14:02
Спорт 14.10.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 21:05
Спорт 13.10.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 19:17
Спорт 13.10.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 10:48
Спорт 13.10.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 06:46
Спорт 13.10.2025 06:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:59
Спорт 12.10.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:24
Спорт 12.10.2025 17:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:08
Спорт 12.10.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 16:05
Спорт 12.10.2025 16:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:10
Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде и области проливные дожди ожидаются в начале неделиСмотреть фотографии
17:49
В России задумались о 12-летке в школахСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде оштрафовали трех водителей за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
«Страшнее всего быть равнодушным»: многодетный отец - о совместных родах, инфантильности молодежи и правилах воспитанияСмотреть фотографии
15:50
Волгоградская команда открыла счет очкам в чемпионатеСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде двоим подросткам грозит срок за кражу в продуктовом магазинеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
Ряд мер для волгоградских предпринимателей заработает с 1 ноябряСмотреть фотографии
14:15
Волгоградцы могут увидеть без бинокля комету LemmonСмотреть фотографии
13:40
Полиция опубликовала видео ДТП с маршруткой №69 на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
«Сначала они вызывали шок»: волгоградка - о причинах возвращения кокошников в современную жизньСмотреть фотографии
12:38
Еще один волгоградец перевел деньги аферистам за воображаемую иномаркуСмотреть фотографии
12:07
Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде очевидцы засняли жесткое ДТП с фурой и маршруткой № 69 на ул. ПролетарскойСмотреть фотографии
11:00
Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений полетов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Волгоградцам назвали средний размер страховой пенсииСмотреть фотографии
10:02
Стали известны подробности смертельного ДТП с автовозом на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:33
В России планируют создать список опасных для водителей лекарствСмотреть фотографии
09:00
Интервью с криминалистом СК: как полиграф помогает раскрывать дела и защищать невиновныхСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде 14-летний подросток угнал авто ради развлеченийСмотреть фотографии
07:31
Украинский беспилотник сбили ночью 19 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
Пять авиарейсов задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:02
В Волгограде и области отменена действующая всю ночь угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:17
«Волжаночка-ГРАСС» проиграла первый матч в ОрлеСмотреть фотографии
22:01
Задачи на логику, физподготовку и историю: молодежь прошла маршрутами проекта «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
21:44
«Это что за звери такие?»: дети в отместку на замечание разгромили дом и убили петуха под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:36
«Дыхание души»: в Волгограде открылась выставка картин детских стоматологовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:38
«Ахтуба» отстояла титулСмотреть фотографии
19:25
«Там что-то страшное»: автовоз и две иномарки разбились на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
Волгоградцам рассказали о схемах мошенников, на которые может попасться каждый: интервью ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
 