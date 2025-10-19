Волгоградская команда открыла счет очкам в чемпионате





В воскресенье, 19 октября, прошли повторные матчи второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» группы «Центр».

«Волжаночка-ГРАСС» играла в гостях против клуба «Орёл». В первом матче уверенную победу одержали хозяйки площадки. А вот во втором подопечные Александра Чернова смогли навязать борьбу. Волгоградки «закусились» в первой партии и выиграли её на паритете – 30:28. На вторую не хватило настроя, или, наоборот, наши девушки перевозбудились – 11:25. В третьем сете вновь волгоградкам удалось победить – 25:20, а в четвертой вновь подавляющее преимущество было у волейболисток Орла – 14:25. Примечательно, что команды выигрывали сеты, играя на правой стороне площадки. Именно поэтому тренер «Орла» на начало тай-брейка выбрал эту сторону. Как в воду смотрел. Его команда вновь имела большое преимущество и до смены сторон повела в счете – 8:2. «Волжаночка» уже не смогла перестроиться и уступила решающую партию – 8:15. Однако поражение 2:3 принесло команде первое набранное очко в турнирную таблицу.

Ева Юдина (на снимке) стала самым результативным игроком волгоградской команды, набрав в атаке 21 очко (3 – блок). Остальные очки принесли: Дарья Хохлова – 2 (1 – блок), Вероника Стасенко – 2 (оба – блок), Анастасия Буялова – 4 (2 – блок), Злата Кравченко – 4 (1 – эйс), Варвара Михайлина – 1, Софья Багрова – 17 (1 – эйс). На площадку также выходили: Екатерина Щербакова, Сима Алавердян (обе – либеро) и Вероника Малютина.

В третьем туре чемпионата, 15 и 16 ноября, «Волжаночка-ГРАСС» примет на своей площадке команду «СШОР Академия ИВС» (Пермь).

Фото: Александр Овсиенко / ВК «Волжаночка»