Больше всех от блокировки Telegram и WhatsApp* страдают жители Юга России





Жители Юга России чаще других россиян жалуются на сбои в работе мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Мониторинговые сайты регистрируют сообщения не только из Волгоградской области. Как сообщает Привет-Ростов, пользователи из Ростовской области и Краснодарского края 21 октября обращали внимание первоначально на неполадки преимущественно в веб-версии приложений, однако позднее сбои распространились и на мобильные устройства.

– 22 октября проблема продолжает сохраняться. Отдельные абоненты указывают, что временно восстановить доступ удается посредством специальных онлайн-сервисов, однако стабильность работы оставляет желать лучшего, – передает ростовское СМИ.

Согласно данным сервиса СБОРЙ.РФ, кроме перечисленных регионов, в список «страдающих» попало и Ставрополье.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре сообщили, что принимают меры по частичному ограничению работы указанных иностранных мессенджеров для противодействия преступникам, которые используют Telegram и WhatsApp* для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

В РКН также уточнили, что владельцы мессенджеров игнорируют соответствующие требования, которые им направлялись неоднократно.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ

