Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангаре

Происшествия 22.10.2025 18:36
В Городищенском районе Волгоградской области вечером 22 октября произошло крупное возгорание. По информации регионального ГУ МЧС России, огнем оказался охвачен ангар. 

– Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Локализация объявлена в 17:50, – сообщили в пресс-службе управления МЧС России.



Отметим, что о пожаре стало известно из социальных сетей. Жители Волгограда сняли на видео вечером крупный пожар со значительного расстояния. Судя по кадрам, постройка оказалась полностью охвачена пламенем.

Видео:@vlgchp /t.me

