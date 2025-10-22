Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангаре

В Городищенском районе Волгоградской области вечером 22 октября произошло крупное возгорание. По информации регионального ГУ МЧС России, огнем оказался охвачен ангар.
– Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Локализация объявлена в 17:50, – сообщили в пресс-службе управления МЧС России.
Отметим, что о пожаре стало известно из социальных сетей. Жители Волгограда сняли на видео вечером крупный пожар со значительного расстояния. Судя по кадрам, постройка оказалась полностью охвачена пламенем.
Видео:@vlgchp /t.me