«Ротор» 20 октября сыграет с «Факелом» в Воронеже  





«Ротор» завтра, 20 октября, в 15-м туре Первой лиги на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Начало матча в 19-30 ч.

Волгоградская команда подошла к игре в столице Черноземья на четвёртом месте в турнирной таблице. Подопечные Дениса Бояринцева в прошлой встрече прервали четырёхматчевую безвыигрышную серию. «Ротор» дома обыграл «Черноморец», благодаря чему удалось заработать 25 очков. Но в победном противостоянии с соперниками из Новороссийска «Ротор» из-за дисквалификации потерял двух ключевых защитников - Бардыбахина (перебор жёлтых карточек) и Фомина (удаление).

Напомним, Денис получил вторую карточку в самом конце игры при попытке выбросить аут. Главный арбитр Игорь Захаров посчитал, что Фомин затягивал время, из-за чего 29-летний футболист и получил столь суровое наказание. Волгоградский клуб пытался опротестовать данное решение, однако экспертно-судейская комиссия РФС по итогам заседания 15 октября встала на сторону Захарова.

- Действия игрока «Ротора» Дениса Фомина, выбросившего мяч за рекламный щит, были направлены на затягивание возобновления игры, как посчитала комиссия, в связи с чем у судьи имелись основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение, учитывая уже сделанное им замечание в этой же ситуации другому игроку «Ротора» Александру Короткову. После вынесения дисциплинарных санкций судье следовало предоставить право вбрасывания мяча из-за боковой линии той же команде «Ротор», так как не было нарушения самой процедуры вбрасывания, — говорится в пресс-релизе РФС.

Таким образом, Денису Бояринцеву в любом случае придется перестраивать оборону с учётом потерь Бардыбахина и Фомина. Также во встрече с «моряками» травму получил еще один защитник — Николай Покидышев, которого в перерыве заменил как раз Фомин. Не исключено, что долгожданный шанс проявить себя получит белорусский футболист Максим Швецов, в этом сезоне потерявший место в стартовом составе.

Защитные редуты являются сильной стороной «Ротора». В 14-ти матчах у волгоградцев всего семь пропущенных голов - лучший показатель в лиге. На втором месте в данной статистике идёт «Факел» — воронежцы восемь раз позволили оппонентам отличиться в рамках первенства. При этом и забивает «Ротор» немало - 20 мячей против 13 голов у «Факела». Несмотря на не самую высокую результативность, воронежцы единолично лидируют в турнирной таблице с 30-ю очками.

«Факел» считается одним из главных фаворитов на возвращение в РПЛ, которую клуб покинул в прошлом сезоне. Уже по ходу нынешнего чемпионата в стане сине-белых сменился главный тренер. Вместо Игоря Шалимова на этот пост спустя три года вернулся любимец местных болельщиков Олег Василенко, под руководством которого воронежский коллектив поднимался в элитный дивизион в 2022 году.

И перестановки на позиции наставника пока приносят команде максимальный результат. В двух матчах первенства при Василенко «Факел» в родных стенах обыграл ульяновскую «Волгу» (2:1) и ярославский «Шинник » в гостях (1:0). Кроме того, воронежская команда вышла в следующий раунд Кубка России, 16 октября дома обыграв «Урал» из Екатеринбурга - 1:0.

Сегодня, 19 октября, в Первой лиге состоялись три встречи с участием конкурентов «Ротора» по турнирной таблице. Занимающий второе место «Спартак» из Костромы (29 очков) в гостях уступил красноярскому «Енисею» - 0:1. Идущий на шестой позиции «Челябинск» (24 очка) дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом» - 2:2.

Еще один претендент на повышение в классе московская «Родина» на выезде оказалась сильнее «КАМАЗа» из Набережных Челнов - 2:1. Столичная команда поднялась на третье место, заработав 26 очков. Поэтому «Ротору» завтра необходимо набирать очки, чтобы вернуться в первую тройку по итогам 15-го тура. К слову, именно с «Родиной» волгоградцы встретятся 26 октября.

Иван Тюгаев