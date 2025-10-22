В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливо





В Волгоградской области по итогам еженедельного мониторинга зафиксировано замедление роста цен на все марки бензина и солярку. За семь дней ценники выросли на АЗС в среднем на 0,3% - до 64,14 рублей.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла в Волгоградском регионе к 20 октября на 0,28% и достигла 60 рублей и 80 копеек. Напомним, что неделей ранее его стоимость официально была зарегистрирована на уровне 60 рублей и 63 копеек. Таким образом, всего за неделю, по данным Волгоградстата, цена этого бензина увеличилась на 27 копеек.

АИ-95 к 20 октября подорожал на АЗС в Волгоградской области до 67,23 рублей – стоимость литра выросла на 0,27% или 18 копеек в денежном выражении.

Цена АИ-98 достигла в Волгограде и области 86 рублей и 83 копеек, увеличившись на 0,36% за неделю – плюс 31 копеек.

Подорожало в регионе, по данным статистиков, и дизельное топливо. Ценники на солярку выросли на 0,26% – до 70,42 рублей за литр (+18 копеек).