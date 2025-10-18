«Волжаночка-ГРАСС» проиграла первый матч в Орле

Сегодня, 18 октября, проходят первые матчи второго тура женского чемпионата России по волейболу команд Высшей лиги «Б» группы «Центр». Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» гостит в Орле у одноименного клуба.

Матч прошел с преимуществом хозяек площадки и завершился со счетом – 3:0 (25:19, 25:20, 25:16). Причем в первой партии волгоградки смотрелись весьма прилично. Они были впереди и на 4 очка (4:0) и на 3 (15:12), но орловская команда всё равно брала своё.

Софья Багрова стала самой результативной в составе «Волжаночки-ГРАСС». На её счету 11 очков (2 – блок). Другие очки принесли: Злата Кравченко – 10 (1 блок, 1 – эйс), Вероника Стасенко – 2, Ева Юдина – 5 (1 – эйс), Анастасия Буялова – 5 (2 – блок, 1 – эйс), Ангелина Бортащук – 3 (1 – эйс). На площадку также выходили: Екатерина Щербакова, Сима Алавердян (обе – либеро), Дарья Хохлова, Валерия Чукурова, Варвара Михайлина и Вероника Малютина.

Фото: Александр Овсиенко / ВК «Волжаночка»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!