Спорт

«Волжаночка-ГРАСС» проиграла первый матч в Орле

Спорт 18.10.2025 22:17
0
18.10.2025 22:17


Сегодня, 18 октября, проходят первые матчи второго тура женского чемпионата России по волейболу команд Высшей лиги «Б» группы «Центр». Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» гостит в Орле у одноименного клуба.

Матч прошел с преимуществом хозяек площадки и завершился со счетом – 3:0 (25:19, 25:20, 25:16). Причем в первой партии волгоградки смотрелись весьма прилично. Они были впереди и на 4 очка (4:0) и на 3 (15:12), но орловская команда всё равно брала своё.

Софья Багрова стала самой результативной в составе «Волжаночки-ГРАСС». На её счету 11 очков (2 – блок). Другие очки принесли: Злата Кравченко – 10 (1 блок, 1 – эйс), Вероника Стасенко – 2, Ева Юдина – 5 (1 – эйс), Анастасия Буялова – 5 (2 – блок, 1 – эйс), Ангелина Бортащук – 3 (1 – эйс). На площадку также выходили: Екатерина Щербакова, Сима Алавердян (обе – либеро), Дарья Хохлова, Валерия Чукурова, Варвара Михайлина и Вероника Малютина.

Фото: Александр Овсиенко / ВК «Волжаночка»


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.10.2025 20:38
Спорт 18.10.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2025 21:16
Спорт 17.10.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2025 07:29
Спорт 17.10.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2025 20:00
Спорт 15.10.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2025 06:30
Спорт 15.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2025 14:02
Спорт 14.10.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 21:05
Спорт 13.10.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 19:17
Спорт 13.10.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 10:48
Спорт 13.10.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 06:46
Спорт 13.10.2025 06:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:59
Спорт 12.10.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:24
Спорт 12.10.2025 17:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:08
Спорт 12.10.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 16:05
Спорт 12.10.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2025 19:29
Спорт 11.10.2025 19:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:17
«Волжаночка-ГРАСС» проиграла первый матч в ОрлеСмотреть фотографии
22:01
Задачи на логику, физподготовку и историю: молодежь прошла маршрутами проекта «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
21:44
«Это что за звери такие?»: дети в отместку на замечание разгромили дом и убили петуха под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:36
«Дыхание души»: в Волгограде открылась выставка картин детских стоматологовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:38
«Ахтуба» отстояла титулСмотреть фотографии
19:25
«Там что-то страшное»: автовоз и две иномарки разбились на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
Волгоградцам рассказали о схемах мошенников, на которые может попасться каждый: интервью ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Бензовоз залил топливом проспект Университетский в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:47
Парад коммунальной техники украсил субботник в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде юной студентке грозит 6 лет колонии за банковские картыСмотреть фотографии
16:44
В центре Волгограда 21 октября пропишут 19 альпак, ланей, лам и козочекСмотреть фотографии
16:15
«Ребенок болеет, спим в одежде»: семья погибшего участника СВО замерзает без тепла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:51
Полицейские помогли беременной волгоградке вернуть сбежавшее колесоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
«Вы просто не умеете их искать»: волгоградцы поспорили о неурожае грибов в лесахСмотреть фотографии
13:33
Мать пострадавшей в волгоградском ТРЦ девочки повторно обратилась к БастрыкинуСмотреть фотографии
13:10
В Жирновске жительница 2-этажки с пенсионерами неделю бьется за теплоСмотреть фотографии
11:59
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области могут отменить с 22 октябряСмотреть фотографии
10:47
В жестком ДТП у «Парк Хауса» в Волгограде пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде два пассажира маршрутки пострадали от удара в столб у остановкиСмотреть фотографии
09:43
Хутор в волгоградской глубинке может остаться без воды зимойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Суровикино уснувшему за рулем водителю грозит колония за ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
08:20
Украинский беспилотник сбили ночью 18 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:48
Ток-шоу не помогло? Приговор выступившей у Малахова волгоградке кассация оставила без измененийСмотреть фотографии
06:56
Уровень погодной опасности в Волгоградской области повысили до оранжевогоСмотреть фотографии
06:30
Судья из Волгограда ушла на повышение в МосквуСмотреть фотографии
00:16
ПВО уничтожила два БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
21:16
Волгоградские теннисисты сыграли на турнирах в Китае и ГерманииСмотреть фотографии
21:03
«Людей зажало в машинах»: волгоградцы сообщили о жестком ДТП возле «Парк Хауса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:40
Волгоградка вместо авто купила «ничего» за 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
20:10
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 