Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре Волгограда

Сегодня, 23 октября, дорожное происшествие в утренний час пик временно нарушило движение троллейбусов №9 «Нижний поселок ВГТЗ - Детский центр» в Волгограде. Как сообщили V102.RU очевидцы, из-за столкновения легковушек на перекрестке улиц Мира и Краснознаменская возникла пробка из троллейбусов и легкового транспорта протяженностью более 500 метров.





На городской линии по вопросам работы общественного транспорта пояснили, что на улице Краснознаменская утром действительно было затруднено движение троллейбусов №9, но в настоящее время все нормализовалось и общественный транспорт ходит в штатном режиме.





Фото читателей V102.RU

Скриншот Яндекс. Пробки





