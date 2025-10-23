Транспорт

Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре Волгограда

Транспорт 23.10.2025 10:41
0
23.10.2025 10:41


Сегодня, 23 октября, дорожное происшествие в утренний час пик временно нарушило движение троллейбусов №9 «Нижний поселок ВГТЗ - Детский центр» в Волгограде. Как сообщили V102.RU очевидцы, из-за столкновения легковушек на перекрестке улиц Мира и Краснознаменская возникла пробка из троллейбусов и легкового транспорта протяженностью более 500 метров.


На городской линии по вопросам работы общественного транспорта пояснили, что на улице Краснознаменская утром действительно было затруднено движение троллейбусов №9, но в настоящее время все нормализовалось и общественный транспорт ходит в штатном режиме.


Фото читателей V102.RU

Скриншот Яндекс. Пробки


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
23.10.2025 11:54
Транспорт 23.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 07:21
Транспорт 23.10.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.10.2025 15:10
Транспорт 22.10.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.10.2025 20:50
Транспорт 21.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.10.2025 07:59
Транспорт 21.10.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.10.2025 15:58
Транспорт 20.10.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.10.2025 08:17
Транспорт 17.10.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.10.2025 10:26
Транспорт 16.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.10.2025 07:45
Транспорт 16.10.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.10.2025 11:29
Транспорт 15.10.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.10.2025 09:54
Транспорт 15.10.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.10.2025 11:06
Транспорт 14.10.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 20:07
Транспорт 13.10.2025 20:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 18:42
Транспорт 13.10.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 17:43
Транспорт 13.10.2025 17:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
 