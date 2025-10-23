В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётов

23 октября к утру Росавиация официально объявила о снятии введённых ранее ограничений на использование воздушного пространства Волгограда пассажирскими авиарейсами. Запрет затронул местную воздушную гавань и продлился более шести часов.
- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул официальный представитель агентства.
Напомним, как ранее сообщала редакция, запрет на приём и отправление самолётов был введён в региональной столице в 23:35 22 октября. Позже мониторинговые каналы сообщили о фиксации отдельных БПЛА, пытающихся транзитом пересечь Волгоградскую область в направлении соседних регионов. Из-за ограничений на полёты произошёл сбой в расписании волгоградского аэропорта.