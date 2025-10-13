Спорт

Волгоградка Анастасия Могилевская завоевала бронзу чемпионата ЮФО по сквошу

13.10.2025
В Волгограде 11 и 12 октября на «Арене-Теннис» впервые прошёл чемпионат Южного федерального округа по сквошу в мужском и женском разрядах. Волгоградская спортсменка Анастасия Могилевская стала бронзовым призёром турнира, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Федерации сквоша Волгоградской области.  

Могилевская вслед за победой в чемпионате Волгограда и Кубке Волгоградской области выступила успешно на более крупных соревнованиях. 19-летняя сквошистка дошла до полуфинала, где в трёх геймах уступила представительнице Кубани Екатерине Шустовой (5:11, 8:11, 7:11). Далее Анастасия получила возможность сразиться за бронзу против своей землячки Натальи Галкиной. И здесь со счётом 3:0 успех праздновала уже Могилевская (11:3, 11:1, 11:2). Для Анастасии это первая бронзовая награда в сквоше на уровне ЮФО.

В интервью пресс-службе Федерации сквоша России Могилевская поделилась впечатлениями от своей игры.

- Я не расстроена, получила прекрасный опыт. Так получается, что я прогрессирую, и в Волгограде уже практически никого нет моего уровня. Поэтому было очень интересно поиграть против более сильных и опытных девочек, - рассказала Анастасия.

Чемпионкой стала Шустова, в решающем поединке обыгравшая свою землячку Валентину Высоцкую - 3:2. 


В мужской сетке 15-летний волгоградец Родион Дубенский достиг полуфинала, где на его пути встал краснодарский спортсмен Алексей Алиферов, победивший со счётом 3:1 (11:8, 10:12, 11:6, 11:6). Во встрече за третье место Дубенский с аналогичным счётом по геймам уступил Роману Кривоносову и занял в итоге четвёртую позицию. В финале Василий Бакуменко одолел Алиферова и стал победителем соревнований.

Отметим, следующий и уже более крупный турнир пройдет в Волгограде с 19 по 24 ноября. «Арена-Теннис» примет чемпионат России по сквошу. А в августе в Волгограде состоялся брифинг по развитию данного вида спорта в РФ и нашем регионе.

Фото: Федерация сквоша Волгоградской области

