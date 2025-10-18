Спорт

«Ахтуба» отстояла титул

18.10.2025
Сегодня, 18 октября, завершился чемпионат Волгоградской области по футболу. Уже в ранге чемпиона региона, который среднеахтубинцы завоевали досрочно, «Ахтуба» гостила в Волгограде на стадионе «Темп» у команды «ЕРС-Комплект». Игра получилась веселой. Команды с регулярностью создавали моменты и могли уходить на перерыв примерно при счете – 3:3. Однако ни удары в упор, ни выходы один на один не заканчивались взятием ворот. Наконец в начале второго тайма Даниил Кулаченко вывел хозяев вперед.

Но всего через минуту грубейшая ошибка обороны волгоградцев позволила Артему Лисееву оказаться с глазу на глаз с вратарем – 1:1.

На 70-й минуте, бывший талант волгоградского «Ротора», 20-летний Лисеев снова оказался один на один со Святославом Шклокиным и снова его переиграл. Правда, практически все находившиеся на стадионе люди обратили внимание на то, что Лисеев, принимая мяч был в 3-метровом офсайде.

До конца игры счет не поменялся. «Ахтуба» в третий раз в своей истории и второй год подряд стала чемпионом области, набрав 34 очка. На втором месте еланский «Урожай», который в последнем туре обыграл в гостях «Киквидзе» – 7:0. Хет-трик на счету Максима Лаврентьева. «Урожай» набрал 27 очков. «ЕРС-Комплект» после прошлогоднего серебра сейчас с бронзой – 17 очков.

Фото Сергея Хохлова


