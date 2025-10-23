В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина Подлесная





23 октября в Волгограде скончалась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Федоровна Подлесная. По информации Волгоградской городской думы, известная участница Сталинградской битвы умерла в возрасте 102 лет.

Валентина Подлесная — коренная жительница Волгоградской области. Она родилась в 1923 году в Иловлинском районе и ушла на фронт сразу же после окончания школы. В период Сталинградской битвы была распределена медсестрой в пехотную роту, где спасла многих раненых бойцов.

После освобождения сталинградской земли от фашистских захватчиков прошла переобучение на связиста. За участие в ожесточённых боях и вклад в Победу ветеран была удостоена медали «За отвагу», а также тремя благодарностями Верховного Главнокомандующего за участие в Сталинградской битве и в боях на Курской дуге.

В мирное время Валентина Федоровна вернулась в родную область. В Сталинграде она устроилась на завод «Баррикады», где впоследствии отработала более 40 лет.

Отметим, в настоящее время родственники ветерана занимаются организацией похорон. По данным пресс-службы Волгоградской городской думы, о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.