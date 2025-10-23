В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долины

23 октября в Советском районе Волгограда очевидцев встревожил огромный столб дыма, вздымающийся вблизи Родниковой долины. Здесь на территории одного из садоводческих товариществ загорелся частный жилой дом. Происходящее очевидцы засняли на видео.
- Жутковатое зрелище. Не только столб дыма, но и огонь видно за несколько километров. Пламя поднималось метров на десять вверх, - сообщил журналистам один из местных жителей.
По информации волгоградцев, на месте уже работают расчёты спасателей. Специалисты изо всех сил пытаются сбить языки огня, однако с трудом могут даже подобраться к полыхающему зданию.
Отметим, редакция уточняет информацию о пожаре в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Видео: Волгоград / t.me
Фото: Волгоград с огоньком / t.me