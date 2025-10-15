С 31 октября по 2 ноября в Волгограде на арене «Альянс-Баскет» по адресу ул. Пугачёвская, 7Г сербский специалист Данило Иванович и бывший игрок сборной России Евгений Колесников в рамках трёхдневного тренировочного лагеря Serbian Dream Camp поделятся своим опытом и проведут занятия для юных и молодых баскетболистов. Спортсмены получат возможность усовершенствовать свои навыки на площадке под руководством именитых приглашённых гостей, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую академию «Титаны».

Данило Иванович более 10 лет трудился на тренерской должности в легендарном сербском клубе «Партизан». Он работал с чемпионами Европы в составе сборной России - Сергеем Моней и Сергеем Быковым, а также известными баскетболистами Андреем Трушкиным, Александром Щербеневым, Захаром Ведищевым и многими другими игроками из Сербии, Италии, Германии и Австрии. Иванович специализируется на индивидуальной работе с представителями американской студенческой лиги NCAA и членами национальных сборных.

Евгений Колесников в прошлом году завершил профессиональную карьеру, в течение которой он стал победителем молодежного чемпионата Европы до 20 лет, трёхкратным обладателем Кубка России и призёром Единой Лиги ВТБ.

Фото: V102.RU (архив)