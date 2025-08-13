Экология

Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под Волгоградом

Экология 13.08.2025 10:31
0
13.08.2025 10:31


Ворошиловский районный суд Волгограда оставил в силе штрафные санкции для асфальтового завода, завалившего строительным мусором землю в Иловлинском районе. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, вынесенное в отношении ООО «СУ-873» постановление о назначении административного наказания признано законным и обоснованным.

Ранее сообщалось, что инспекторам, сотрудникам полиции и специализированной лаборатории удалось зафиксировать горы из железобетонных руин и отфрезерованного дорожного покрытия у местного асфальтового завода на территории Качалинского сельского поселения.

- По факту сброса строительного мусора на почву вблизи эксплуатируемой производственной площадки асфальтобетонного завода, ООО «СУ-873» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, управлением произведен расчет размера вреда, причиненного почвам, который составил более 50 млн. рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Однако представители завода оспорили постановление о вынесенном наказании в суде. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. 

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
13.08.2025 09:55
Экология 13.08.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Экология
11.08.2025 07:20
Экология 11.08.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.08.2025 21:20
Экология 08.08.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.08.2025 19:54
Экология 08.08.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2025 06:20
Экология 02.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Экология
01.08.2025 13:42
Экология 01.08.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Экология
31.07.2025 20:22
Экология 31.07.2025 20:22
Комментарии

0
Далее
Экология
29.07.2025 18:02
Экология 29.07.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Экология
28.07.2025 09:36
Экология 28.07.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Экология
26.07.2025 06:52
Экология 26.07.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Экология
25.07.2025 06:35
Экология 25.07.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Экология
23.07.2025 19:27
Экология 23.07.2025 19:27
Комментарии 0

0
Далее
Экология
20.07.2025 13:57
Экология 20.07.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Экология
20.07.2025 12:08
Экология 20.07.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Экология
18.07.2025 13:26
Экология 18.07.2025 13:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:15
Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. ОполченскойСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
21:20
Крип-а-Крип, NEMIGA и Ультра Атланты: программа самого субкультурного феста ULTRA100Смотреть фотографии
20:55
Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградкуСмотреть фотографии
20:15
Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в ВолгеСмотреть фотографии
19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 