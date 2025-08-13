Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под Волгоградом

Ворошиловский районный суд Волгограда оставил в силе штрафные санкции для асфальтового завода, завалившего строительным мусором землю в Иловлинском районе. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, вынесенное в отношении ООО «СУ-873» постановление о назначении административного наказания признано законным и обоснованным.

Ранее сообщалось, что инспекторам, сотрудникам полиции и специализированной лаборатории удалось зафиксировать горы из железобетонных руин и отфрезерованного дорожного покрытия у местного асфальтового завода на территории Качалинского сельского поселения.

- По факту сброса строительного мусора на почву вблизи эксплуатируемой производственной площадки асфальтобетонного завода, ООО «СУ-873» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, управлением произведен расчет размера вреда, причиненного почвам, который составил более 50 млн. рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Однако представители завода оспорили постановление о вынесенном наказании в суде. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора