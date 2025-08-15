В Волгограде «Газель» конфискуют у «серых» мусорщиков, захламивших ул. Пугачёвскую





В Ворошиловском районе Волгограда полиция и прокуратура помогли экоактивистам привлечь к ответственности предприимчивых коммерсантов, заваливших строительным мусором зелёную зону между жилым многоквартирным массивом на ул. Пугачёвской и берегом Волги. В настоящее время правоохранители отправили на штрафстоянку автомобиль, используемый в преступной деятельности и выписали штрафы двум грузчикам и водителю, уличённым в нарушении экологического законодательства.





- Сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки установить трех жителей г. Волжского, причастных к содеянному. В отношении двух правонарушителей составлены протоколы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами с использованием грузовых транспортных средств. Ещё один фигурант привлечён к ответственности за аналогичное правонарушение, но совершённое повторно, - рассказали журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

Кроме того, с участием прокуратуры в настоящее время решается вопрос об изъятии грузового автомобиля «Газель» в пользу государства.

Отметим, в настоящее время специалисты определяют масштаб нанесённого природе ущерба. Примечательно, что пойманные с поличным «серые» мусорщики поспешили ликвидировать завалы отходов. Ранее 13 августа эко-активисты засняли на видео троих дельцов, выгружающих на ул. Пугачёвской строительный мусор на грунт.

Фото и видео: Экология Волгограда / t.me