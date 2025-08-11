В Волгоградской области пересчитают воробьев

В России проходит всероссийская перепись воробьев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт проекта, в Волгоградской области к этой акции, которая проводится до 17 августа, в настоящее время присоединились 57 человек, которые уже зафиксировали 784 птицы. Эти данные с каждым днем будут расти.

Отметим, что Волгоградская область на данный момент находится на третьей строчке по числу подчитанных воробьев. Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург – 2182, а на втором месте находится Москва – 1522 птицы.





По данным орнитологов, которые и выступили инициаторами переписи, популяция воробьев ежегодно сокращается.

- Изучение проблемы на основе регулярно поступающей информации позволит специалистам вовремя принимать эффективные меры и не ставить массовые виды под угрозу исчезновения, - указано на сайте проекта, где всем желающим можно ознакомиться с инструкцией для участия в переписи.

Такая перепись проводится два раза в год – в феврале и в августе.

Скриншот «Воробьи на кустах»

Фото из архива V102.RU