В Волжском оценили ущерб природе от появления нефтяного озера

Утечка нефтепродуктов из цистерны в городе Волжском Волгоградской области дорого обойдется виновнику этого происшествия. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, причиненный окружающей среде ущерб оценивается в 542 599 рублей.

Лабораторные исследования показали превышения по ряду загрязняющих веществ.

- Материалы проверки с расчетом вреда переданы в адрес УМВД России по г. Волжскому для принятия процессуального решения, - сообщили в природоохранном ведомстве.





Напомним, что об этом происшествии стало известно в конце июля текущего года. Тогда сообщалось, что происшествие случилось при производстве демонтажа цистерн на земельном участке на улице Логинова в промзоне Волжского. Площадь загрязнения составила 220 кв.м. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, инспекторы Росприроднадзора, лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора