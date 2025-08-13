Экология

С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусора

Экология 13.08.2025 09:55
0
13.08.2025 09:55


В Волжском власти решили дать бой строительному мусору. Местная администрация объявила о планах по ликвидации несанкционированных свалок. С улиц города должны быть вывезены 5,7 тыс. м3 отходов, не относящихся к ТКО.

Расчисткой муниципальных территорий займётся подрядчик, отобранный по итогу открытого аукциона. Специалистам предстоит в течение двух месяцев, вплоть до 31 октября 2025 года, отрабатывать заявки, направляемые муниципалитетом. Вывезены на полигон будут отходы IV-V класса опасности: строительный мусор, мусор от сноса и разборки зданий.

Подрядчик должен обеспечить очистку несанкционированных участков размещения отходов и прилегающей территории от мусора с использованием спецтехники, произвести погрузку отходов, их перевозку до места приема и передачу на специализированный объект размещения.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 14,8 млн рублей. Победителя конкурса отберут в 20-х числах августа.

