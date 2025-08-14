Экология

РПН проверил качество воздуха после пожара на НПЗ в Волгограде

Экология 14.08.2025 20:38
14.08.2025 20:38


В Волгограде сотрудники территориального управления Роспотребнадзора сегодня, 14 августа, после сообщения о пожаре на НПЗ взяли пробы атмосферного воздуха в Красноармейском районе в ближайшей к заводу жилой застройке, сообщает V102.RU со ссылкой на управление.

Аккредитованная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» выехала на место для проведения исследований. Пробы отбирались с целью контроля на содержание веществ, характерных для процессов горения и инструментальных измерений мощности гамма-излучения.

- По результатам исследованных проб, а также проведенных измерений по радиологическим показателям, превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе и предельно-допустимого уровня мощности гамма-излучения не обнаружено, - сообщили в управлении.

Напомним, что о розливе и возгорании нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ после отражения массированной атаки БПЛА сообщил сегодня, 14 августа, губернатор Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что пострадавших в результате этого происшествия нет.  

