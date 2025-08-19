АО «Почта России» оштрафовано мировым судьей в Москве на 230 миллионов рублей по результатам рассмотрения дела об административном правонарушение. Дело было возбуждено Счетной палатой РФ за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных обществу на приведение в нормативное состояние и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.
В частности, АО «Почта России» до 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года должно было модернизировать, соответственно, не менее 1 282 и 773 отделений почтовой связи. Как показала проверка, фактически на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений почтовой связи, а на 1 января 2025 года – 664 отделения. При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные Обществом в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало об инициировании прокурорской проверки после публикации информагентства об увольнении сотрудников отделения «Почты России» № 400122 в Гумраке. Люди вынуждены были работать в тесном помещении без стационарного водоснабжения.