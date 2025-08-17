Экология

Под Волгоградом экосовет обсудил со школьниками сохранение природы региона

17.08.2025
17 августа в Средней Ахтубе члены экологического совета при Волгоградской областной думе совместно с представителями властей обсудили со школьниками сохранение уникальной природы региона. Дискуссия прошла на площадке детского патриотического лагеря «Авангард».

- Встреча оказалась живой, интерактивной, эмоциональной и, самое главное, содержательной. Ребята действительно интересуются темой сбережения природы. Для них слово «экология» – это точно не пустой звук. Они осознают, что им жить в этой стране, развивать ее, строить в будущем свои семьи, поэтому они искренне хотят участвовать в общем деле по защите природных богатств России. Органы власти должны прислушиваться к голосу молодежи, поддерживать ее предложения и задействовать их в реализации социально-важных проектов. Такие задачи ставит Президент России, выделивший своим указом экологическое благополучие в отдельную национальную цель развития государства до 2030 года, - подчеркнула глава парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева.

Депутат рассказала подрастающему поколению о важности сохранения малых водоёмов, питающих Волгу и Дон, а также обсудила с ребятами проблему глобального потепления.

В свою очередь замглавы облкомприроды Елена Православнова предложила ученикам разделиться на несколько команд и разработать собственные проекты решения острых экологических проблем. Кроме того, участники дискуссии смогли испытать свои знания о природе Волгоградской области, приняв участие в эко-викторине.

Отметим, в мероприятии приняли участие порядка сотни ребят. В их числе школьники из Волгоградской, Свердловской, Пензенской, Тульской областей, Республики Чувашия, Красноярского края и других регионов России.

