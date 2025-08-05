Брата с сестрой спасают в Волгограде после пожара

В результате пожара, который накануне, 4 августа, произошел в доме, где проживала многодетная семья, пострадали двое детей. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 6-09 ч.

- В селе Александровка горел по всей площади деревянный дом размером 8х10 м. Пожарные подразделения 64-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:31. Пострадали двое детей – они госпитализированы, - пояснили в МЧС.

В администрации Александровского сельского поселения V102.RU рассказали, что в пожаре пострадали 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. Детей госпитализировали в больницу №25 в Волгограде.

В облздраве рассказали, что дети находятся в ожоговом отделении больницы №25.

- Состояние обоих - средней тяжести, угрозы для жизни нет. Дети получают необходимое лечение, - добавили в комитете здравоохранения.