Расследования

Брата с сестрой спасают в Волгограде после пожара

Расследования 05.08.2025 10:00
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05.08.2025 10:00


В результате пожара, который накануне, 4 августа, произошел в доме, где проживала многодетная семья, пострадали двое детей. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 6-09 ч. 

- В селе Александровка горел по всей площади деревянный дом размером 8х10 м. Пожарные подразделения 64-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:31. Пострадали двое детей – они госпитализированы, - пояснили в МЧС. 

В администрации Александровского сельского поселения V102.RU рассказали, что в пожаре пострадали 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. Детей госпитализировали в больницу №25 в Волгограде. 

В облздраве рассказали, что дети находятся в ожоговом отделении больницы №25. 

- Состояние обоих - средней тяжести, угрозы для жизни нет. Дети получают необходимое лечение, - добавили в комитете здравоохранения. 

Как стало известно информагентству, пострадавшие брат с сестрой  – из многодетной семьи, где воспитывают пятерых детей. На момент пожара других детей в доме не было. 

По предварительным данным, огонь охватил жилой дом из-за короткого замыкания. 


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