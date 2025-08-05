Россиян могут обязать совместно воспитывать детей при разводе





В Госдуму внесен законопроект, предлагающий закрепить порядок совместного воспитания детей при разводе родителей. Соответствующий документ 4 августа был опубликован в электронной базе палаты.

Как поясняют авторы законопроекта, доля неполных семей в России с 2002 по 2020 увеличилась вдвое и составила 38,5% от всех семей, в которых воспитываются несовершеннолетние. Между тем, уровень разводов также остается на критически высоком уровне.

Законопроектом предлагается закрепить в российском семейном законодательстве порядок совместного воспитания детей родителями. Для этого хотят обязать суд при расторжении брака в каждом конкретном случае рассмотреть порядок совместного воспитания до решения о проживании ребенка с родителем.

Кроме того, предлагается дать полномочия суду по определению индивидуального графика проживания ребенка совместно с каждым родителем. Также устанавливается возможность заключения родителями соглашения об условиях совместного воспитания.



