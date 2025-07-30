Расследования

Под Волгоградом экс-бухгалтера филиала ВолгГТУ осудили за мошенничество

Расследования 30.07.2025 15:37
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30.07.2025 15:37


Михайловский районный суд Волгоградской области признал виновной в мошенничестве в крупном размере бывшего бухгалтера Себряковского филиала ВолгГТУ. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, ей назначено 2 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что подсудимая, которая выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в должности бухгалтера, нанесла своими умышленными действиями ущерб учебному заведению в сумме более 5,8 миллиона рублей.

Установлено, что с мая 2020 по март 2022 года, путем обмана, с использованием своего служебного положения, она оформляла договоры гражданско-правового характера с ранее знакомыми ей физическими лицами. При этом, они не знали, что участвуют в преступной схеме. По условиям договоров производилась оплата за выполненные работы и произведенные товары, но фактически деньги бухгалтер присваивала.  

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимая полностью признала, в содеянном раскаялась. Ущерб возместила в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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