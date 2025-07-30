



В Волгограде сотрудники ПДН организовали проверку по факту происшествия на Волге, в результате которого едва не утонул 9-летний мальчик. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, в социальных сетях о несчастном случае в Тракторозаводском районе Волгограда рассказал один из спасителей мальчика. По словам мужчины, ребенка затянуло под понтон в результате чего он на момент спасения уже не подавал признаков жизни. Находившиеся на берегу мужчины при помощи спасателя смогли откачать школьника и передали его медикам.

По уточненным данным полиции, на пляж мальчик пришел накануне, 29 июля, вместе с мамой.

– Пока женщина расстилала покрывало, несовершеннолетний зашёл в воду, где запутался в водорослях и стал тонуть. Мама попыталась помочь сыну и позвала на помощь очевидцев, которые сумели вытащили ребенка из воды, – сообщили в Главке МВД. – В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

В рамках имеющихся полномочий сотрудниками ПДН районного отдела полиции будут приняты соответствующие меры реагирования в связи с произошедшим ЧП.

– Напоминаем, что именно взрослые ответственны за жизнь и здоровье детей, а также за создание безопасных условий жизнедеятельности несовершеннолетних в летний период. Оставлять детей у воды без присмотра нельзя, – подчеркивают полицейские.

Фото: Жесть Волгограда / t.me