«Был фиолетового цвета и не дышал»: медики рассказали о состоянии спасенного на Волге ребенка

10-летний мальчик, который накануне едва не погиб на Волге в Волгограде, находится под наблюдением врачей в больнице.

- Ребенок находится в пульмонологическом отделении больницы СМП №7. Состояние оценивается как средней степени тяжести, будет продолжать наблюдаться врачами, - сообщили V102.RU во вторник, 30 июля, в комитете здравоохранения региона.





Накануне тонущего мальчика увидели горожане, отдыхающие на пляже в Тракторозаводском районе Волгограда и бросились на помощь. По словам очевидцев, ребенок не мог выбраться из водорослей, которые в большом количестве скопились у понтонов недалеко от берега.

- Образовался остров, запруда. Туда затянуло пацана маленького. Мы все бросились спасать. Его потянуло прям быстро под водой. Он не мог даже голову поднять, - рассказал один из очевидцев этого происшествия.

По словам волгогардца, когда ребенка вытащили на берег, он не дышал.

- Я думал всё, хана. Он уже фиолетового цвета был, не дышал, наверное, секунд 30. Но мы откачали его, в скорую отнесли, - вспоминает мужчина.

Напомним, что накануне региональное МЧС озвучило печальную статистику по происшествиям на воде. В этом купальном сезоне утонули 15 человек, из которых трое - дети. О количестве спасенных в ведомстве не уточнили.

Видео: Жесть Волгограда / t.me