Свет пропал в городе и поселке Волгоградской области

В Волгоградской области сегодня, 27 июля, были зафиксированы отключения электроэнергии. По сообщениям жителей Серафимовича, без света сегодня остался целый райцентр. В компании «Россети Юг» пояснили, что к данному моменту электроснабжение потребителей восстановлено.
Между тем, об отсутствии света сообщают жители рабочего поселка Ерзовка Городищенского района. Пропало электричество на ряде улиц – Степной, Октябрьской, Серебряной, Думенко, Чекунова, Ленина, в переулке Северный.
- Бригада устраняет локальное технологическое нарушение в сети. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в течение двух-трех часов, - прокомментировали ситуацию в компании.
Фото V102.RU (архив)