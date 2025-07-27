Происшествия

Свет пропал в городе и поселке Волгоградской области

Происшествия 27.07.2025 12:12
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27.07.2025 12:12


В Волгоградской области сегодня, 27 июля, были зафиксированы отключения электроэнергии. По сообщениям жителей Серафимовича, без света сегодня остался целый райцентр. В компании «Россети Юг» пояснили, что к данному моменту электроснабжение потребителей восстановлено.

Между тем, об отсутствии света сообщают жители рабочего поселка Ерзовка Городищенского района. Пропало электричество на ряде улиц – Степной, Октябрьской, Серебряной, Думенко, Чекунова, Ленина, в переулке Северный.

- Бригада устраняет локальное технологическое нарушение в сети. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в течение двух-трех часов, - прокомментировали ситуацию в компании.

Фото V102.RU (архив)

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