На юге Волгограда водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с бензовозом

В Волгограде ищут очевидцев столкновения автомобиля такси с бензовозом, которое произошло накануне в Красноармейском районе, сообщает V102.RU. В этом ДТП пострадали водитель такси и его 36-летний пассажир, который, со слов его знакомых, находится в реанимации.





Они через соцсети просят откликнуться очевидцев этого ДТП, которое произошло около железнодорожного переезда по направлению к посёлку Татьянка. К публикации приложено фото с места ДТП, на котором видно, что водительское сиденье автомобиля такси и багажник испачканы кровью.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что в 16-10 час. напротив дома № 1 «в» по ул. Джека Лондона столкнулись автомобили Dongfeng и Renault Logan. Автомобиль такси вез пассажира.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault доставлены в медучреждение, - сообщили в Главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области