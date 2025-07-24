Названы наиболее пострадавшие от урагана районы Волгоградской области





Энергетики назвали наиболее пострадавшие от урагана районы Волгоградской области, жители которых временно остались без электричества.

Так, по сообщению «Россети – Юг», в эпицентре стихии в среду, 23 июля, вечером оказались Палласовский, Старополтавский, Николаевский и Быковский районы Волгоградской области. В населенных пунктах на территориях перечисленных районов электроснабжение, по данным компании, было восстановлено к полуночи, в том числе по резервным схемам.

Напомним, что в городе Волжском ветер, порывы ветра которого превышали 25 м/с, оборвал ЛЭС, оставив без воды жителей. К утру 24 июля водоснабжение города было восстановлено.

Всего в Волгоградской области в ликвидации последствий погодной стихии задействовано 19 бригад энергетиков. Это более 40 специалистов. В работах также задействована 21 единица специальной техники, в том числе, высокой проходимости.