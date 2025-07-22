Атаку 35 БПЛА отразили в 8 регионах РФ

Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение прошедшей ночи. По данным ведомства, девять БПЛА нейтрализовали над территорией Брянской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Калужской области, три – над территорией Самарской области, три – над территорией Московского региона, три – над территорией Тульской области, два – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области, один – над акваторией Черного моря.
Между тем, последствия предыдущей атаки украинских беспилотников продолжают ощущаться в волгоградском регионе. Так, из-за ограничений, ранее введенных в московских аэропортах, сегодня, 22 июля, были отменены четыре рейса столичного направления. Кроме того, продолжаются задержки поездов из-за происшествия, связанного с падением обломков дронов в Ростовской области.