В РЖД пообещали наладить движение задержанных поездов 22 июля





В РЖД планируют ввести в график задержанные поезда из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области к утру 22 июля.

- В настоящий момент максимальное время задержки поездов, проходящих через барьерные места в направлении Юга, составляет до двух часов, поездов, следующих на Север, – до четырех часов, - заявили в ведомстве.



Ранее, в 16-45 ч., в РЖД сообщали, что было сокращено время опоздания 24 поездов. Ещё 5 поездов удалось ввести в график. На утро 21 июля всего были задержаны около 50 поездов, следующих, в том числе, через волгоградский регион.



Фото V102.RU (архив)



