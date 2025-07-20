Baza: Волгоградские туристы пропали в Белом море, их ищут

Группа туристов, предположительно из Волгоградской области, пропала во время сплава на байдарках в Карелии, передает V102.RU.

По данным МЧС России, туристическая группа из 7 человек справлялась на байдарках от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Группа не была зарегистрирована.

- Из-за ухудшения погоды группа решила вернуться. Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8. Судьба троих туристов неизвестна, - сообщает МЧС России.

Катер спасательного ведомства направляется от Соловецких островов. Как ожидается, он пойдет по маршруту туристов для обследования территории. В поисках участвуют 10 специалистов итри единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра.

По данным Telegram-канала Baza, группа состояла из четырех мужчин и трех девушек. Предварительно, все они приехали на сплав из Волгоградской области.

- По словам источников, спасшиеся туристы рассказали полицейским, что во время сплава поднялись сильные волны. Их высота достигала двух метров, - сообщают авторы канала.

Фото сгенерировано ИИ