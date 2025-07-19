На юге России после атаки БПЛА образовалась пробка из 50 поездов





В ночь с 18 на 19 июля в соседней с Волгоградской Ростовской области обломками БПЛА оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. По информации РЖД, на перегоне «Лихая — Замчалово» из-за нарушения контактной сети было полностью остановлено движение, в результате чего 50 поездов дальнего следования выбились из графика и попали в гигантскую пробку.

- После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают всё возможное для скорейшего возобновления движения. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше 4 часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, — говорится в сообщении транспортной компании.

Волгоградцы в случае задержки рейсов должны заранее получить уведомление через СМС-рассылку, а также могут самостоятельно уточнить время отправления на горячей линии компании по номеру: 8 (800) 775-00-00. Редакция ИА «Высота 102» уточняет в ПривЖД информацию, как сбой в графике движения поездов на юге России скажется на работе волгоградских вокзалов и какое количество волгоградских пассажиров могут столкнуться с задержками.