Транспорт

В Волгограде оставшийся без трамвая Ангарский с 21 июля усилят автобусами

Транспорт 18.07.2025 16:30
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18.07.2025 16:30


На компенсационный автобусный маршрут Школа №36» - «Детский центр» в Волгограде с направят дополнительный транспорт, передает V102.RU.

- Уже с понедельника, 21 июля, на данное направление дополнительно выйдут три единицы подвижного состава среднего класса вместимости, приобретенные муниципалитетом в текущем году, - сообщили в администрации Волгограда. - Данное решение позволит сократить интервал движения по маршруту до 12 минут в часы пик и до 15 минут в межпиковое время. 

Автобусы будут отправляться от конечной остановки в Дзержинском районе в будние дни с 5.30 утра. Вечером последний рейс назначен на 21.30. 

От «Детского центра» утром можно будет уехать в 6.30, а вечером последний автобус в сторону остановки «Школа №36» уйдет в 23.30.

Поселок Ангарский также продолжает обслуживать автобусный маршрут №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо».

Напомним, с 15 июля начнется демонтаж путей от улицы Аральской в направлении депо №2, в связи с чем на неопределённый срок была остановлена работы трамвайного маршрута №12 «Школа №36 – Жилгородок». 

В мэрии сообщали, что в связи с приостановкой работы трамваев будет усилен троллейбусный маршрут №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок». Жители поселка Ангарский также смогут воспользоваться маршрутными такси №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо», а также автобусом №2А маршрута «Школа № 36 - Детский центр».

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