







Электронная квитанция, предоставляемая АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», является полноценным документом для оплаты коммунальных услуг. Внешний вид такой квитанции практически не отличается от привычной бумажной версии, за исключением того, что она приходит на зарегистрированный адрес электронной почты, а не в почтовый ящик.

Подписаться на получение электронной квитанции можно в любой момент, но есть несколько причин для того, чтобы сделать это летом. Во-первых, просматривать электронную квитанцию можно на любом устройстве, имеющем доступ в Интернет, а также сохранять в электронном архиве или пересылать, где бы вы ни находились. Это очень удобно, если вы находитесь в отпуске или на даче.









Еще один плюс летней подписки на электронную квитанцию – подлинность, а также конфиденциальность и полная защита ваших персональных данных от доступа третьих лиц. Кроме того, сервис позволяет получать несколько электронных квитанций по различным объектам недвижимости и настраивать получение квитанций для ваших близких.

Самый простой способ перейти на получение электронного документа – это установить отметку «Даю согласие на получение квитанций по электронной почте» в личном кабинете абонента ИВЦ ЖКХ.

Еще больше полезной информации в Телеграм-канале ИВЦ ЖКХ.

Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTRxyvBhXn