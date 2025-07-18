Происшествия

Преодолел суперзвук? Ночной грохот записала камера домофона под Волгоградом

Происшествия 18.07.2025 09:49
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18.07.2025 09:49


Жители Волгограда, Волжского и ряда районов Волгоградской области обсуждают грохот в небе, которые они услышали в ночь с 17 на 18 июля. Как сообщает V102.RU, громкий звук, от которого сработали сигнализации автомобилей, записала камера видеонаблюдения в Волжском.



В местных пабликах жители города оставили уже около тысячи комментариев о ночном происшествии. Очень сильный грохот слышали многие, в  том числе и в некоторых районах Волгограда, Ленинске и Средней Ахтубе. 

- Из года в год одно и то же... Это самолет преодолевает звуковой барьер, - высказали предположение волжане.

В оперативных службах Волгоградской области сообщили, что никаких происшествий в регионе за прошедшие сутки не зарегистрировано. В Минобороны в свою очередь сообщили, что в ночь на 18 июля была отражена массированная атака БПЛА на ряд регионов. И Волгоградской области в их числе нет.

Видео: Жесть Волжский / t.me

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