Андрей Серенко: Волгоград – взлетная полоса в новое российское будущее





В Волгограде самой обсуждаемой темой сегодня и, вероятно, в ближайшие дни будет состоявшийся Международный форум «Великое наследие – общее будущее», который посетили 29 апреля главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Напомним, что в ходе своего выступления на пленарном заседании российский президент заявил о новой государственной исторической политике. В частности, Владимир Путин предложил создать межгосударственную комиссию по поддержке политики национальной памяти на платформе парламентской ассамблеи России и Беларуси. По мнению политолога Андрея Серенко, этот проект имеет, скорее всего, для главы государства принципиальное значение. И не случайно его презентация прошла именно на героической сталинградской земле.

– Это второй случай, когда Путин приезжает в Волгоград специально для того, чтобы озвучить политический проект национального масштаба. Впервые, около 15 лет назад, президент использовал волгоградскую площадку чтобы объявить о создании Общероссийского народного фронта (ОНФ), который стал затем одним из несущих элементов политического каркаса Российской Федерации, – напоминает Андрей Серенко. – Теперь Путин и снова в Волгограде дал старт важному проекту в сфере государственной идеологической политики, в основе которого лежит нарратив об историческом суверенитете России, о сохранении и защите исторической памяти как важнейшей ценности, скрепляющей не только российское общество, но и гражданские сообщества значительной части бывших советских республик.

По мнению политолога, озвученная в Волгограде Владимиром Путиным инициатива обещает стать перспективным инструментом «мягкой силы» Кремля, формирующего сегодня проекты новой постсоветской интеграции.

– Через общее прошлое – к общему будущему: такую формулу предложил Путин 29 апреля в Волгограде. Теперь это новая государственная стратегия, и ее начало было положено в Волгограде – третьей, патриотической, столице России, – продолжает Серенко. – Для волгоградского губернатора Андрея Бочарова события 29 апреля наверняка навсегда врежутся в память. Выбор Путиным Волгограда в качестве стартовой площадки новой «исторической» интеграции не случаен. С одной стороны, это «сталинградский код», навсегда вписанный в волгоградскую идентичность. С другой стороны – успешное развитие города-героя в последнее десятилетие. Современный Волгоград устремлён в успешное будущее, при этом тщательно оберегая свои сталинградские святыни. Это практически идеальная модель того, каким видит президент страны вектор развития России и ее друзей по постсоветской общности.





Эффективное практическое сочетание этих двух линий развития Волгоградского региона, получившее поддержку и доверие президента страны – несомненное достижение и личная победа губернатора Андрея Бочарова, убежден Андрей Серенко:

– В этом смысле Путин и Бочаров на одной волне. Сталинград – ценностный трамплин для рывка региона и страны в новое будущее. Путин и Бочаров, каждый на своем уровне, решают эту задачу, наверняка понимая, что пишут тем самым современную историю России. И наверняка хотят остаться в этой истории. И это похвальное желание - оно обязывает и мотивирует. В этом смысле неслучайно и символично, что возвращение Сталинграда как имени и образа в реальность современного города-героя на Волге произошло через волгоградский аэропорт. Сталинградский нарратив как «аэродром подскока» в будущее. Путин и Бочаров, несомненно, уверены, что Сталинград – это не только о славном и героическом прошлом. Это – о ярком и прекрасном будущем. Для города, для региона, для страны, для друзей и соседей России.

– Сегодня хорошие новости – редкость. 29 апреля в Волгограде появились сразу несколько важных и перспективных хороших новостей. И это тоже миссия третьей столицы России - быть городом, где появляется новая надежда и большая мечта. И где есть люди, способные эту мечту сделать реальностью. Даже если это кажется чудом. Потому что в Сталинграде по другому не бывает. Одним словом, взлетаем, ребята. Бетонка аэропорта «Сталинград» – это надёжная дорога в общее будущее для всех. Пусть она будет счастливой.

Фото: пресс-служба Кремля