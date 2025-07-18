Происшествия

Волгоградцев срочно эвакуировали из ТРК «Европа Сити Молл»

Происшествия 18.07.2025 17:28
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18.07.2025 17:28


В Волгограде сегодня, 18 июля, эвакуировали посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл» в Центральном районе. Как сообщает ИА «Высота 102», около 16.40 всех, кто находился в здании попросили на вход. По сообщению очевидцев, звучала пожарная сигнализация. 

В администрации торгового центра отказались комментировать информацию об эвакуации и заверили, что в настоящее время ТРК работает в штатном режиме. 

– Посетители на всех этажах. Все нормально, – коротко сообщила администратор. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области, в свою очередь, подтвердили эвакуацию, уточнив, что вызов оказался ложным. 

Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время ТЦ работает в штатном режиме. 

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