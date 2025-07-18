Член ОП Жуков тезисно изложил суть нового закона о бездомных собаках





В Волгограде сегодня в областную думу поступил проекта регионального закона, который устанавливает гуманные стандарты в деятельности по обращению с животными без владельцев. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в документе его авторы уточняют нормы обращения с бездомными собаками и допускают проведение эвтаназии в отдельных случаях. Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков на своей публичной странице в Telegram тезисно изложил суть законодательной инициативы и поделился размышлениями по поводу законопроекта.

– Новый закон закрепляет гуманное обращение с животными без владельцев, при осуществлении деятельности по обращению с животным без владельцев запрещает жестокое обращение с животными. Отлов и перевозка животных без владельцев проводятся в условиях, исключающих травмирование, увечье или гибель животных. Введено требование ограничить перевозку по времени, расстоянию, максимальному количеству в транспорте, и обязательном наличии воды, – перечисляет идеи авторов нового закона Жуков. – Животные должны содержаться в условиях, которые удовлетворяют их природную потребность в воде, еде и сне. Передача отловленного животного в пункты размещения должна производится незамедлительно. Кроме того, закон прямо запрещает умерщвлять животных без владельцев.

Но, как было сказано выше, документ поступивший в областную думу, предусматривает исключительные случаи, в которых эвтаназия собак в Волгоградской области все-таки будет применяться.

– В законе четко описаны исключительные случаи применения эвтаназии животного: необходимость прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при наличии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного; случаев, когда животное является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею; случаев нападения животного без владельца на человека, выразившегося в укусе и (или) оцарапывании человека животным без владельца, – перечисляет Жуков, уточняя, что все эти условия должны подтверждаться специалистами в области ветеринарии.

– Закон прямо запрещает возвращать в привычные места обитания животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к другим животным или людям, а обязывает оставлять их в приютах, с новыми владельцами до наступления естественной смерти. Также закон регулирует процедуру возврата потерявшихся животных их владельцам, а также передачу животных без владельцев в среду их обитания или новым владельцам, – продолжает член Общественной палаты региона.

С текстом законопроекта, напомним, можно ознакомиться на сайте Волгоградской областной думы.

Сергей Жуков уверен, что эвтаназия в Волгоградской области в отношении бездомных собак не станет привычным явлением:

– В документе детально расписаны позиции гуманного обращения при отлове и содержании собак и в приютах вплоть до ограничения перевозки по времени, расстоянию, максимальному количеству в транспорте, и обязательном наличии воды. Также в нем закреплена методика установления фактов проявления животным немотивированной агрессивности к другим собратьям или к человеку. Что интересно, даже такие собаки могут содержаться в приютах до своей естественной смерти или передачи новым владельцам. Ну, а особо агрессивных особей, особенно почувствовавших кровь, конечно же, ждет гуманная эвтаназия. И нечего в этом особенного нет. Даже владельческих собак, которые напали на людей умерщвляют, и никто этому не возмущается и не удивляется В случае безнадзорных, такое решение будет принимать комиссия с участием специалистов в области ветеринарии и кинологов. На мой взгляд, законопроект довольно гуманный. Тут соблюдены права животных, установлен прямой запрет на умерщвление среднестатистической уличной «Баси», что вполне считаю, может устроить зоозащитное сообщество и сделан шаг на защиту жителей Волгоградской области от агрессивных безнадзорных собак.