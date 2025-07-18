На берегу Ахтубы нашли мертвым пропавшего 10 июля волжанина





В городе Волжском Волгоградской области на берегу реки Ахтубы нашли труп молодого мужчины. По информации экстренных служб, погибший – 33-летний Алексей Василенко, пропавший без вести 10 июля.

Об исчезновении волжанина ранее сообщали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Известно, что мужчина 10 июля ушел из своей квартиры на проспекте Ленина в Волжском, после чего перестал выходить на связь, а о его возможном месте нахождения ничего не было известно.

Накануне, сообщает ИА «Высота 102», его нашли мертвым случайные прохожие в 300 метрах от ул. Ахтубинской в Волжском – на берегу реки.

По не подтвержденным официально сведениям, смерть мужчины могла наступить в результате утопления. Следов насилия на теле не обнаружено.

В СУ СК России по Волгоградской области подтвердили факт обнаружения трупа, уточнив, что проводится проверка следственным отделом по городу Волжскому.