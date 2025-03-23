Академик Ряднов объяснил, почему провалилась программа ОСВВ в Волгограде





В Волгоградской области, по последним данным облкомветеринарии, участились случаи нападения на людей бездомных собак. В ведомстве открыто признали – после старта программы ОСВВ, предполагающей отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск собак, за пять лет в регионе количество жалоб жителей на животных выросло вдвое. По факту же остается констатировать одно – программу ОСВВ можно считать полным провалом. О том, почему это произошло, высказался академик РАЕН Алексей Ряднов.

– Момент, когда необходимо по-новому посмотреть на ситуацию с регулированием численности животных без владельца, настал. Сегодня проблема актуальна для подавляющего большинства регионов нашей страны. И Волгоградская область – не исключение, – считает проректор по научно-исследовательской работе Волгоградского ГАУ, доктор биологических наук, профессор Ряднов. – Предложенная несколько лет назад система ОСВВ не дала явного положительного эффекта. Для меня как ветеринарного врача, это было прогнозируемо: к сожалению, эти меры не позволяют устранить самое главное – агрессию со стороны животного в отношении человека.

И этому есть ряд объяснений. Стерилизация, как от нее ждут, не позволяет изменить гормональный фон так, чтобы гарантировать спокойное поведение животного. Зачастую мы имеем обратный результат, поскольку половые гормоны вырабатываются в том числе и корой надпочечников, а физическое устранение половых железы приводит к нарушению гормонального фона, дисбалансу.

Проявляют агрессию животные, охраняя свою территорию, места питания, защищая стаю. И на это повлиять крайне сложно, считает Ряднов.

– На сегодняшний день численность бродячих животных критическая, все это сопровождается высокой миграцией, борьбой за территорию и еду. Поэтому история с возвращением собак после отлова в среду обитания — в нынешних условиях уже неприемлема. Объективно это создает угрозу для окружающих.

Решая вопрос с бездомными собаками, академик РАЕН призывает особое внимание обратить на ответственное содержание животных владельцами.

– Необходимо контролировать животных во время выгула, беря на короткий поводок и надевая намордник. Зачастую мы наблюдаем иную картину – выгул животного в неустановленном месте, без намордника и без поводка. Многие люди боятся собак, и животные этот страх чувствуют и могут проявить агрессию. А это значит, что нам всем еще предстоит разработать механизмы, когда ответственность будет в полной мере нести владелец, допустивший такую ситуацию, а также и в других случаях, когда животное просто выбрасывается на улицу как ненужное или ставшее по каким-либо причинам неугодным.