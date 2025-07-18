Валентин Дроздов возглавил поликлинику №1 в Волгограде

Главным врачом ГУЗ «Клинической поликлиники №1» назначен Валентин Дроздов, который работал в этом медучреждении заместителем главного врача по медицинской части, а с июня текущего года исполнял обязанности главного врача. Об этом V102.RU сообщили в обздраве.

Рассмотреть кандидатуру Дроздова на должность руководителя предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.

- Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным, - сообщили в профильном комитете.

Дроздов имеет профильное медицинское образование и действующие сертификаты «Рентгенология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Он начинал профессиональную деятельность в 1999 году врачом интерном-анестезиологом-реаниматологом анестезиолого-реанимационного отделения клинической больницы № 5.

С 2003 по 2011 годы трудился заведующим отделением лучевой диагностики поликлиники № 8. В клиническую поликлинику №1 Валентин Дроздов устроился в ноябре 2021 года на должность заместителя главного врача по медицинской части.

Фото: Облздрав