В ЦПКиО и Комсаду пройдут вечера памяти Михаила Горшенёва





В субботу, 19 июля, сразу в двух городских парках Волгограда пройдут вечера памяти рок-музыканта Михаила Горшенёва. Как сообщает ИА «Высота 102», почти одновременно мероприятия стартуют в Комсомольском саду и в Центральном парке культуры и отдыха.

В Комсаду почитателей таланта солиста группы «Король и Шут» ждут к 19.00. Концерт начнется здесь в 19.07 по мск. На главной сцене выступят творческие коллективы из Волгограда.

– Кроме того, мы приглашаем каждого, кто придёт на памятный вечер, принести свои фотографии, стихи, зарисовки о Михаиле Горшенёве. Вместе мы создадим памятный альбом, вклеим в него ваши воспоминания, а сам альбом отправим в рок-музей нашего города, – предлагают волгоградцам в пресс-службе парка.

Вечер памяти Михаила Горшенёва в ЦПКиО стартует на главной сцене в 19.00 в субботу.

Напомним, Михаил Горшенёв в 1988 году основал группу «Контора» вместе с товарищами Александром Балуновым и Александром Щиголевым. Через два года к коллективу присоединился Андрей Князев, а группа была переименована в «Король и Шут».

Умер рок-музыкант в 2013 году в возрасте 39 лет.