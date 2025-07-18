В Волгоградскую облдуму внесен проект нового закона о бездомных животных

Проект нового регионального закона об обращении с бездомными животными внесен на рассмотрение депутатов Волгоградской областной думы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный парламент, документ разработан в связи с последними изменениями федерального законодательства и был рассмотрен и одобрен на заседаниях комитета областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, аграрной политике и биологической защите.

Федеральное законодательство позволяет субъектам РФ устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев с учетом ситуации на местах. Проект Закона Волгоградской области «Об отдельных вопросах обращения с животными без владельцев на территории Волгоградской области» разработан во взаимодействии с органами исполнительной власти и депутатами областной думы с учетом многочисленных обращений жителей Волгоградской области.

По словам председателя профильного думского комитета Ирины Соловьевой, документ стал результатом серьезной и многоплановой работы региональных органов власти всех уровней, общественности и экспертного сообщества, направленной, прежде всего, на защиту жизни и здоровья граждан и, с другой стороны, закрепление гуманного отношения к животным без владельцев.

- Данный проект закона, прежде всего, отвечает нормам федерального правовой базы и статье 114 Конституции Российской Федерации, которые закрепляют формирование в обществе ответственного отношения к животным. Документ оптимально учитывает вопросы защиты животных, конкретизирует и систематизирует перечень необходимых мероприятий в этом направлении, но при этом четко определяет механизмы предотвращения случаев агрессивного поведения животных без владельцев по отношению к людям. Самое главное – федеральное законодательство предоставляет право разрабатывать собственные эффективные мероприятия в сфере обращения с животными без владельцев с учетом специфики нашего региона, запросам населения. Это инструменты нового формата, отвечающие вызовам времени, – именно то, что требует сегодня общество, – пояснила Ирина Соловьева.

Напомним, что с 2018 года в Волгоградской области система регулирования численности животных без владельцев проводится с использованием процедуры ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в место отлова. За этот период при проведении данных мероприятий выявлен ряд пробелов. Так, в Волгоградской области с 2020 года количество нападений бездомных собак на жителей выросло почти вдвое - в 1,7 раза. И это при том, что по официальным данным численность бездомных животных в регионе снижается. В этой связи звучали мнения, что программа ОСВВ в регионе неэффективна.

Помимо правил гуманного обращения с животными новый закон закрепляет порядок отлова и перевозки животных без владельцев, которые должны проводится в условиях, исключающих травмирование, увечье или гибель животных. Введено требование ограничить перевозку по времени, расстоянию, максимальному количеству в транспорте, и обязательном наличии воды. Законодательно также прописано, что животные должны содержаться в условиях, которые удовлетворяют их природную потребность в воде, еде и сне. Важно и то, что закон прямо запрещает умерщвлять животных без владельцев.

Случаи применения эвтаназии могут применяться только для прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного, при наличии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Также к исключительным случаям отнесены те, когда животное является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею.

Закон прямо запрещает возвращать в привычные места обитания животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к другим животным или людям, а обязывает оставлять их в приютах, с новыми владельцами до наступления естественной смерти.

Кроме того, документ регулирует процедуру возврата потерявшихся животных их владельцам, а также передачу животных без владельцев в среду их обитания или новым владельцам.

Зампредседателя думского комитета по аграрной политике и биологической защите Иван Самохин подчеркнул, что новый нормативный акт предельно учитывает и защищает интересы животных и людей.

- Это долгожданный, очень важный и актуальный документ, который аккумулирует нормативный федеральный опыт и лучшие законодательные практики других регионов в сфере обращения с животными без владельцев. В первую очередь он повышает требования и критерии защиты животных – закрепляет гуманное отношение к животным на пути их в пункт временного содержания и во время пребывания в приютах, а также прямо запрещает умерщвлять животных в приютах, закрепляя при этом систему гуманной эвтаназии – если животное смертельно больно или травмировано. В то же время проект закона защищает интересы граждан, гарантируя, что, животное, которое проявило агрессию по отношению к человеку, не будет возвращено в привычную среду обитания, а останется в приюте, где ему будет обеспечено достойное содержание, – отметил парламентарий.

Решением парламентских комитетов указанный законопроект рекомендован Волгоградской облдуме к принятию.

