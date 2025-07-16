Мнение

Промышленник Олег Савченко: Роль государства в агроэкспорте возрастает

Мнение 16.07.2025 20:37
0
16.07.2025 20:37


Олег Савченко, оставивший пост в Государственной думе и теперь участвующий в крупном проекте по модернизации морского порта в Севастополе, в интервью «Агроэксперту» заявил о возрастании роли государства в агроэкспорте в условиях нынешнего усиления конкуренции на мировых рынках. И сконцентрироваться, считает он, необходимо на создании транспортных коридоров и логистических терминалов в дружественных странах.

– В России, учитывая сырьевую направленность экономики в советское и постсоветское время, хорошо развиты сырьевые порты. Но и внешние ограничения сейчас касаются в первую очередь угля, газа и нефти. Поэтому акцент смещается на грузы не углеводородного, не сырьевого характера. В последние три года после введения санкций зерно вышло на первый план. Это полноценная самостоятельная бизнес-единица. Необходимость развития сельского хозяйства стала для государства одной из стратегических задач. Поэтому инвестиции в эту часть имеют ключевое значение. Например, началось развитие порта Севастополя при поддержке губернатора Михаила Развожаева, который предпринимает серьезные усилия и делает системной работу по загрузке и по возрождению славы Севастополя как торгового центра. Это долгосрочная программа, которая имеет много развилок – от переработки сельхозпродукции до логистики контейнеров, – цитирует эксперта издание.

По словам Савченко, традиционными рынками сбыта российской агропродукции остаются Китай, Средняя Азия и Африка.

– Сейчас тактическая рыночная цель – Африка и те страны, которые готовы и хотят с нами работать, страны, где нет сильного влияния со стороны западных государств, – заявил он «Агроэксперту». – Африканский континент находится в постоянных конфликтах, связанных с зонами влияния, за которые борются еще и Китай, и англосаксы, и Европа. Но нам в любом случае нужно там укрепляться и формировать максимально широкий пул долгосрочных партнеров. Сейчас это в первую очередь Египет, Марокко и другие страны, которые сегодня готовы с нами сотрудничать. Сегодня в Минсельхозе работает очень профессиональная команда, которая разберется и определит, насколько сегодня необходимо делать приоритетом: Дальний Восток, Африка или страны Латинской Америки.

Африка для России, добавляет Олег Савченко, – один из самых перспективных рынков. Здесь отмечается рост населения, экономики и благосостояния.

– Там [в Африке] сегодня необходимо занимать доминирующие позиции, захватывать ключевые сегменты рынка, разбираться с платежеспособным спросом. Если не выстроить систему взаимодействия сегодня, то завтра наши рынки займут Украина, Европа, Румыния, Франция, Австралия, Аргентина. Нам нужно не останавливаться и бешено крутить педали, потому что если мы остановимся и упадем, то никто уже не протянет руку.

Коридор «Север – Юг» принципиально важен для агроэкспорта России на сегодня:

– Потому что основные сейчас потребители на Юге. Это в первую очередь, естественно, Иран как потребитель порядка 9 млн тонн. Это страны Ближнего Востока, с потенциалом еще 10−15 млн тонн. И это Африка. Если сложить все это вместе, нам категорически нельзя падать в объемах, в экспорте. Нам нужно поддержать и увеличивать этот объем, потому что климат изменяется. Наши фермеры вкладываются, учатся, инвестируют в новые технологии, в новое оборудование, новые машины, механизмы. И этот результат нужно, естественно, трансформировать в деньги от продаж. Максимальное количество средств бюджет сегодня получает от экспорта зерна. Ни в коем случае нельзя снижать объемы его экспорта, потому что тут же зеркально все это отразится: сократится площадь посевов, сократится закупка наших машин, комбайнов, тракторов — и так далее вниз по спирали. Сельское хозяйство сегодня имеет ключевую роль в российской экономике.

Ранее, напомним, Олег Савченко высказался по поводу соглашения, которое Волгоградская область заключила в ходе выставки «Всероссийский день поля – 2025» с Федеральным центром развития экспорта. По мнению промышленника, этим соглашением регион сделал важный шаг в развитии своего аграрного потенциала.

– Для Волгоградской области это шанс закрепиться в числе ключевых аграрных регионов. Вовлечение новых предприятий в экспортные цепочки означает не только рост производства, но и повышение его качества, внедрение современных перерабатывающих мощностей, создание добавленной стоимости. Это долгосрочные инвестиции в экономику региона, которые могут обеспечить его устойчивое развитие даже в условиях меняющейся конъюнктуры, – заявлял, в частности, Савченко.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Мнение
14.07.2025 17:56
Мнение 14.07.2025 17:56
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 16:39
Мнение 09.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 08:06
Мнение 09.07.2025 08:06
Комментарии

0
Далее
Мнение
06.07.2025 10:16
Мнение 06.07.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Мнение
27.06.2025 18:18
Мнение 27.06.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Мнение
29.05.2025 15:16
Мнение 29.05.2025 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
26.05.2025 15:09
Мнение 26.05.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Мнение
20.05.2025 12:29
Мнение 20.05.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Мнение
14.05.2025 15:05
Мнение 14.05.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Мнение
03.05.2025 14:25
Мнение 03.05.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Мнение
30.04.2025 18:07
Мнение 30.04.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Мнение
27.04.2025 12:30
Мнение 27.04.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Мнение
06.04.2025 18:50
Мнение 06.04.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Мнение
23.03.2025 19:03
Мнение 23.03.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Мнение
22.03.2025 20:31
Мнение 22.03.2025 20:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:17
В Котово начался капремонт 8-километрового участка водовода за 435 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:37
Промышленник Олег Савченко: Роль государства в агроэкспорте возрастаетСмотреть фотографии
20:14
На видео попал момент наезда автомобиля на маленькую девочку в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Трагедия унесла жизни рабочих при проведении работ на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:33
Кондиционеры не работают в каждом десятом новом автобусе и трамвае в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:08
Волгоградцев приглашают поучаствовать в раскопках столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
18:24
Даже голуби теряют сознание: фонтан влюбленных «досыхает» последние дни на ул. МираСмотреть фотографии
18:08
Детфонд закупил оборудование для волгоградских детей-инвалидовСмотреть фотографии
17:43
Порядок назначения главы Волгограда обдумают депутаты областного парламентаСмотреть фотографии
17:08
«Нужно больше находиться в стрессовых ситуациях»: в Волгограде выпускник пересдал ЕГЭ по математике на 100 балловСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за сутки два ребенка выпали из окнаСмотреть фотографии
16:24
У олигархов новые тренды? Яхту «Легенда Сочи» вновь заметили у ВолгоградаСмотреть фотографии
16:16
Троих мужчин нашли мертвыми в городе ВолжскомСмотреть фотографии
15:59
В Совфеде приняли закон о повышении пособия для беременных студентокСмотреть фотографии
15:59
МЧС на сутки продлило штормовое предупреждение для волгоградцевСмотреть фотографии
15:38
Т2 запустила безлимит на мессенджер MAXСмотреть фотографии
15:27
«Не доказал своё исправление»: серийному маньяку «Дракуле» отказали в УДО и переезде к маме в КамышинСмотреть фотографии
15:27
В Волгоградкой области семь пляжей признаны безопаснымиСмотреть фотографии
15:15
Приключения юных шахтёров: на Гремячинском ГОКе прошла экскурсия для детей работников предприятияСмотреть фотографии
14:45
«Наших матерей избивают в тылу»: боец СВО сообщил о нападении на его маму под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
1,7 млн рублей штрафа назначили подпольному табачнику за дачу взятки офицеру УФСБСмотреть фотографии
13:55
«Это что? Смерч?»: Пылевой столб сняли на видео в разгар непогоды под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Около 100 юных волгоградцев приняли участие в «Семейном экспрессе»Смотреть фотографии
13:19
Один в поле воин: 19-летний десантник заманил на минное поле целый отряд ВСУСмотреть фотографии
13:14
Депутат предложил растить рабочий класс по примеру ЯпонииСмотреть фотографии
12:52
Град обрушился на районы Волгограда и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
«Саша, давай быстрей!»: под Волгоградом очевидцы засняли гонку комбайна со стеной огняСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
На открытой тренировке «Ротора» 16 июля разыграют абонементы среди болельщиковСмотреть фотографии
12:24
Суд в Волгограде завалили жалобами на приговор беглому экс-депутату Госдумы МихеевуСмотреть фотографии
11:45
Волгоградского Отелло осудили за попытку зарезать сожительницуСмотреть фотографии
 