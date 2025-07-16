



Олег Савченко, оставивший пост в Государственной думе и теперь участвующий в крупном проекте по модернизации морского порта в Севастополе, в интервью «Агроэксперту» заявил о возрастании роли государства в агроэкспорте в условиях нынешнего усиления конкуренции на мировых рынках. И сконцентрироваться, считает он, необходимо на создании транспортных коридоров и логистических терминалов в дружественных странах.

– В России, учитывая сырьевую направленность экономики в советское и постсоветское время, хорошо развиты сырьевые порты. Но и внешние ограничения сейчас касаются в первую очередь угля, газа и нефти. Поэтому акцент смещается на грузы не углеводородного, не сырьевого характера. В последние три года после введения санкций зерно вышло на первый план. Это полноценная самостоятельная бизнес-единица. Необходимость развития сельского хозяйства стала для государства одной из стратегических задач. Поэтому инвестиции в эту часть имеют ключевое значение. Например, началось развитие порта Севастополя при поддержке губернатора Михаила Развожаева, который предпринимает серьезные усилия и делает системной работу по загрузке и по возрождению славы Севастополя как торгового центра. Это долгосрочная программа, которая имеет много развилок – от переработки сельхозпродукции до логистики контейнеров, – цитирует эксперта издание.

По словам Савченко, традиционными рынками сбыта российской агропродукции остаются Китай, Средняя Азия и Африка.

– Сейчас тактическая рыночная цель – Африка и те страны, которые готовы и хотят с нами работать, страны, где нет сильного влияния со стороны западных государств, – заявил он «Агроэксперту». – Африканский континент находится в постоянных конфликтах, связанных с зонами влияния, за которые борются еще и Китай, и англосаксы, и Европа. Но нам в любом случае нужно там укрепляться и формировать максимально широкий пул долгосрочных партнеров. Сейчас это в первую очередь Египет, Марокко и другие страны, которые сегодня готовы с нами сотрудничать. Сегодня в Минсельхозе работает очень профессиональная команда, которая разберется и определит, насколько сегодня необходимо делать приоритетом: Дальний Восток, Африка или страны Латинской Америки.

Африка для России, добавляет Олег Савченко, – один из самых перспективных рынков. Здесь отмечается рост населения, экономики и благосостояния.

– Там [в Африке] сегодня необходимо занимать доминирующие позиции, захватывать ключевые сегменты рынка, разбираться с платежеспособным спросом. Если не выстроить систему взаимодействия сегодня, то завтра наши рынки займут Украина, Европа, Румыния, Франция, Австралия, Аргентина. Нам нужно не останавливаться и бешено крутить педали, потому что если мы остановимся и упадем, то никто уже не протянет руку.

Коридор «Север – Юг» принципиально важен для агроэкспорта России на сегодня:

– Потому что основные сейчас потребители на Юге. Это в первую очередь, естественно, Иран как потребитель порядка 9 млн тонн. Это страны Ближнего Востока, с потенциалом еще 10−15 млн тонн. И это Африка. Если сложить все это вместе, нам категорически нельзя падать в объемах, в экспорте. Нам нужно поддержать и увеличивать этот объем, потому что климат изменяется. Наши фермеры вкладываются, учатся, инвестируют в новые технологии, в новое оборудование, новые машины, механизмы. И этот результат нужно, естественно, трансформировать в деньги от продаж. Максимальное количество средств бюджет сегодня получает от экспорта зерна. Ни в коем случае нельзя снижать объемы его экспорта, потому что тут же зеркально все это отразится: сократится площадь посевов, сократится закупка наших машин, комбайнов, тракторов — и так далее вниз по спирали. Сельское хозяйство сегодня имеет ключевую роль в российской экономике.

Ранее, напомним, Олег Савченко высказался по поводу соглашения, которое Волгоградская область заключила в ходе выставки «Всероссийский день поля – 2025» с Федеральным центром развития экспорта. По мнению промышленника, этим соглашением регион сделал важный шаг в развитии своего аграрного потенциала.

– Для Волгоградской области это шанс закрепиться в числе ключевых аграрных регионов. Вовлечение новых предприятий в экспортные цепочки означает не только рост производства, но и повышение его качества, внедрение современных перерабатывающих мощностей, создание добавленной стоимости. Это долгосрочные инвестиции в экономику региона, которые могут обеспечить его устойчивое развитие даже в условиях меняющейся конъюнктуры, – заявлял, в частности, Савченко.