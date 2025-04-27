Общество

«Так и мат назовем нормой»: филолог Василий Супрун - об изменении ударения в слове «звонит»

Общество 27.04.2025 12:30
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27.04.2025 12:30


Немало слов в русском языке стали своеобразным мерилом грамотности. Вот, скажем, глагол «звонИт» с ударением на окончании, которое мы зарубали на носу еще в школьные годы. Однако сейчас филологи предлагают отойти от догмы. Мол, это вполне закономерный результат эволюции языка. Своей реакцией на подобное предложение с корреспондентами ИА «Высота 102» поделился профессор-филолог Василий Супрун.

Новость о том, что говорящие «он звОнит» теперь тоже умещаются в норму, вызвала бурные обсуждения. В Институте русского языка имени В.В. Виноградова поспешили объяснить спорную инициативу. В беседе с корреспондентами РИА Новости доктор филологических наук Мария Каленчук заявила, что «все глаголы на «ить» в последние сто лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова».

Впрочем, многих специалистов такая трактовка вовсе не убедила в необходимости узаконивать ошибку.

- Предсказать сценарий, по которому будет развиваться язык, вряд ли кому удастся, - рассуждает доктор филологических наук Василий Супрун. – Вспомните, сколько шума было недавно по поводу среднего рода кофе. Но, по-моему, после этого народ стал с еще большим энтузиазмом вспоминать, что кофе, как говорят в школе, он, мой, то есть мужского рода. Так же и со звОнит. На мой взгляд, даже те, кто ставил ударение на первый слог, сейчас почувствуют себя уязвленными и перейдут на норму.

Профессор ВГСПУ убежден, что изменение ударения в словах – отнюдь не главная проблема в современном русском языке.

- На месте тех, кто хочет узаконить неправильности в языке, я бы подумал о реакции образованной части общества на желание снизить нормативные правила, - рассуждает известный филолог.– Есть немало других проблем в языке, о которых надо думать, а то и бить в колокола. Так мы и до лОжить дойдем, а потом начнем мат считать нормативным явлением.

О причинах современной безграмотности Василий Супрун говорил не раз. По его мнению, главной проблемой наших дней стало не столько игнорирование или незнание простых правил орфографии и пунктуации, сколько всепоглощающее желание «вписать» в свою речь модные англицизмы.

- Может быть, я мечтатель, но мне кажется, что период повального увлечения английскими и англоподобными словечками у молодёжи постепенно проходит. Краши и кринжи пока остаются, может быть, они и сохранятся в молодёжном жаргоне (а он должен быть, во все времена молодые люди в своей речи использовали понятные только для своих слова), но уже часто эти лексические единицы используются иронически, а ирония, как известно, разрушает патетику, в данном случае – тягу к импортным словам. Противнее, когда взрослые высокоумные дяди и тёти начинают щеголять тимбилдингами, коллаборацией и тотальными сейлами. Так называемая «индустрия красоты», кажется, вообще не использует русские слова. Спортсмены забыли, что у нас была лексика, описывающая их деятельность.

Фото Павла Мирошкина 

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