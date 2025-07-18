МЧС: Мощный шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую область

В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается сильный шторм, который накроет отдельные районы. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным оперативного ведомства, ухудшение погоды произойдет уже в период 11-12 часов.

- В период 11-12 часов 18 июля и до конца суток в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 23-28 м/с, - говорится в предупреждении МЧС.

Отметим, что ветер до 28 м/с по шкале Бофорта характеризуется как сильный шторм.

Фото из архива V102.RU