



В Ольховском районе Волгоградской области старшие лейтенанты полиции Александр Быков и Вячеслав Авдонин во время несения службы спасли женщину из объятого пламенем дома. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел 17 июля в селе Ольховка.

Увидев поднявшийся над домовладением дым, полицейские поспешили на помощь. Сообщив в дежурную часть, инспекторы вывели 53-летнюю хозяйку дома в безопасное место, после чего приступили к тушению самостоятельно.

Через некоторое время на место пожара прибыл расчет специализированной службы и совместными усилиями удалось ликвидировать возгорание.

Как отметили в ведомстве, оперативные действия сотрудников полиции помогли обеспечить ликвидацию пожара.

Фото: Госавтоинспекция Волгоградкой области/ t.me